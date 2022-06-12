ريال مدريد يرفض تدعيم الهجوم .. بديل بنزيما موجود بالفعل!

الريال لديه خطة بالفعل لتعويض غياب كريم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد باستخدام بعض الأسماء الهجومية الشابة في الفريق، كعناصر بديلة للفرنسي كريم بنزيما.

وكان الملكي قد فشل من قبل في تعزيز صفوفه الهجومية بعد إعلان باريس سان جيرمان تجديد تعاقد لاعبه كيليان مبابي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن المدرب كارلو أنشيلوتي غير سعيد مما يقدمه المهاجم لوكا يوفيتش، وزميله ماريانو دياز.

ماذا يريد أنشيلوتي؟

أوضح التقرير أن المدرب الإيطالي يرغب بالتخلص من الثنائي لوكا يوفيتش، وزميله ماريانو دياز، بسبب تواضع مستواهم.

حيث أن أنشيلوتي قد سبق وأن أجرى تجربة في مركز المهاجم لتعويض غياب بنزيما، من خلال إشراك إيسكو أو ماركو أسينسيو في هذا المكان.

لكن يبدو وأن تلك الفكرة غير ناجحة، حيث عاد شبح المهاجم البديل ليحوم من جديد، ويبحث الفريق الملكي الآن عن حل.

استخدام العناصر الشابة

التقرير أشار إلى مخطط الفريق الملكي لاستخدام العناصر الشابة الواعدة الذي يملكها في الوقت الحالي لسد هذا الفراغ.

حيث يتواجد اللاعب بورخا مايورال، وهو الذي قد أعير في الفترات الماضية إلى أندية روما وخيتافي، وقدم عروضًا جيدة، قد تجعل أنشيلوتي يفكر في استخدامه.

والحل الآخر، هو اللاعب خوانمي لاتاسا، الصاعد من أكاديمية ريال مدريد، والذي يعد من أبرز المواهب الإسبانية الآن.

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