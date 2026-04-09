"ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نجم بارز من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا"

أصبح ريال مدريد أكثر إعجابًا بميكايل أوليسي خلال الهزيمة أمام بايرن ميونيخ (1-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. هذا ما كشفت عنه صحيفة «بيلد».

يخوض أوليسي البالغ من العمر 24 عامًا موسمًا رائعًا مع بايرن ميونيخ. حتى الآن، خاض اللاعب الدولي الفرنسي 41 مباراة رسمية، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة.

أوليس سجل تمريرة حاسمة لهاري كين في مباراة الثلاثاء ضد ريال مدريد، الذي سجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ بعد الاستراحة مباشرة.

ووفقًا لمراقب الأندية كريستيان فالك، فإن اهتمام ريال مدريد به قد ازداد بعد المواجهة المباشرة مع أوليسي في دوري أبطال أوروبا.

أوليس مرتبط ببايرن ميونيخ حتى منتصف عام 2029، وتبلغ قيمته 140 مليون يورو على الأقل وفقًا لموقع Transfermarkt.

لذلك سيتعين على ريال مدريد دفع مبلغ ضخم لضم اللاعب الدولي الذي خاض 15 مباراة دولية. وتشير الأنباء الواردة من ميونيخ إلى أن أوليسي لن يُسمح له بالرحيل حتى مقابل 200 مليون يورو.

وكان بايرن ميونيخ قد دفع قبل عامين 53 مليون يورو إلى كريستال بالاس لضم اللاعب اللندني. وقد ثبت أن هذه الصفقة كانت استثماراً ممتازاً.