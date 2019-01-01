ريال مدريد يرصد 240 مليون استرليني للتعاقد مع مبابي

مبابي يقترب من أن يصبح اللاعب الأغلى في العالم وتحطيم قيمة نيمار

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة فرانس فوتبول الشهيرة عن نية إدارة نادي ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان في ميركاتو الصيف المقبل في صفقة قد تقدر بـ 240 مليون جنيه استرليني.

في حال إتمام الصفقة فسيصبح مبابي اللاعب الأغلى في العالم، حيث أن اللاعب الأغلى حاليًا هو زميل مبابي في الفريق نيمار الذي انتقل من برشلونة لفريق عاصمة الأنوار مقابل 222 مليون يورو في صيف عام 2017.

مبابي يتفوق على نيمار جماهيريًا بالدوري الفرنسي

يأتي إصرار الميرنجي على التعاقد مع مبابي بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان، الذي عاد لتوه لتولي الإدارة الفنية لريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال سانتياجو سولاري.

يشار إلى أن مبابي البالغ من العُمر 20 عامًا نجح في إحراز 26 هدفًا في 23 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم.