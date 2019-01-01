ريال مدريد يرسل مبعوثه لباريس للتفاوض على ضم نيمار

تقارير صحفية إسبانية تؤكد وصول مبعوث من ريال مدريد لباريس من أجل التفاوض على ضم نيمار دا سيلفا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وصول مبعوث من نادي ريال مدريد لمدينة باريس الفرنسية للتفاوض على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن النادي الملكي يريد حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن من أجل ضم اللاعب.

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وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي لديه قناعة كبيرة بقدرته على حسم الأمور لصالحه خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة قد فتح خط مفاوضات خلال الفترة الماضية مع باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب لكن دون وصول لاتفاق معين.

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وتقدم فريق ريال مدريد بعرض لضم نيمار بحسب ما ذكرت تقارير آخرى يتضمن كل من خاميس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس بالإضافة لـ ١٠٠ مليون يورو.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد تغيب عن فترة الإعداد الخاصة بباريس سان جيرمان ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة حتى الآن.