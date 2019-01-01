ريال مدريد يرد على عرض أرسنال لضم سيبايوس بشكل نهائي

نادي ريال مدريد الإسباني يرسل رده على عرض أرسنال لضم داني سيبايوس بشكل نهائي.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد رد مؤخرًا على عرض كان قد أرسله أرسنال له لضم اللاعب داني سيبايوس بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن النادي الملكي قد رفض العرض الإنجليزي لضم اللاعب بشكل نهائي ومتمسك بعودته بنهاية إعارته.

وذكرت الصحيفة أن عرض أرسنال كان دفع ٣٠ مليون يورو للنادي الملكي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أن النادي لن يفرط في خدمات سيبايوس بأقل من ٣٥ مليون يورو في نهاية عقده الحالي مع أرسنال، وحال تلقى عرضًا بتلك القيمة سيوافق عليه.

ويقدم اللاعب مستويات طيبة للغاية رفقة فريق أرسنال في الموسم الجاري، لكن عقد إعارته للنادي اللندني ينتهي بحلول يونيو القادم.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أكد من قبل على سعادته في أرسنال ورغبته في الاستمرار مع الفريق الإنجليزي كما كشف عن خلافات كان قد مر بها مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.