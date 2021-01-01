ريال مدريد يُراقب لاعبه السابق في مباراة سيلتا فيجو تمهيدًا لإعادته

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سيضع مسؤولو ريال مدريد أعينهم خلال مباراة اليوم السبت مع سيلتا فيجو على لاعبهم السابق ميجيل بايزا، تمهيدًا لإعادته إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى في الصيف المقبل.

بايزا هو اللاعب الوحيد في فريق شباب ريال مدريد الذي تم الاستغناء عنه الصيف الماضي، حيث انضم إلى سيلتا فيجو نظير 2.5 مليون يورو و500 ألف آخرين كمتغييرات.

احتفظ لريال مدريد بنصف حقوق اللاعب لنفسه، مع إمكانية إعادة شرائه مرة أخرى، لكن حينها سيكون على إدارة فلورنتينو بيريز دفع 5 ملايين يورو وفقًا لبند إعادة الشراء الموجود في العقد مع سيلتا فيجو.

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الآن، يلعب بايزا البالغ من العمر 20 عامًا للمرة الأولى أمام ناديه السابق، وعينه نصب إقناع زين الدين زيدان بقدراته من أجل ارتداء قميص ريال مدريد قريبًا.

وخاض بايزا بقميص سيلتا فيجو 13 مباراة بين الدوري الإسباني وكأس الملك، وسجل هدفًا يتيمًا، وينشط بصورة أساسية في مركز وسط الملعب، لذلك فعودته لمدريد قد تحل كثيرًا من الأزمات.

مع تقدم لوكا مودريتش في العمر وتراجع مستويات توني كروس، يجد كاسيميرو نفسه وحيدًا رفقة فيدريكو فالفيردي، وحتى مارتن أوديجارد فشل حتى اللحظة في تقديم نفسه بالصورة المنتظرة.

على أي حال، الفرصة الآن أمام بايزا لقيادة فريقه لعبور بوابة مدريد ومن ثم العودة إلى سانتياجو برنابيو كنجم، تجربة تكررت كثيرًا وكان آخرها مع ماريانو دياز.