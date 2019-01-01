ريال مدريد يراقب عقوبة تشيلسي بهدوء وعينه على هازارد

فرصة لإنهاء الأمور؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن رفضه منح تشيلسي تجميداً مؤقتاً لعقوبة الحرمان من إجراء الانتقالات.

جاء ذلك في رفضه للاستئناف المقدم من نادي تشيلسي بعد اتهامه بإجراء مخالفات في التعاقد مع اللاعبين تحت السن القانونية.

على الناحية الأخرى ذكرت صحيفة اس الإسبانية أن ريال مدريد يتابع هذا الموقف في هدوء، حيث يستعد لضم هدفه الأبرز في الصيف المقبل، إيدين هازارد نجم تشيلسي.

ولكن على الرغم من أن العقوبة ترجح عدم تفريط النادي في نجم هجومه، إلا أن تعاقد الفريق مع كريستيان بيوليسيتش يعني أنه قام بضم بديل بالفعل.

وترتكز استراتيجية ريال مدريد في تلك الصفقة على نفس الأسس التي ضم بها تيبو كورتوا من نفس النادي، حيث سيبقى في عقد هازارد 12 شهراً بنهاية الموسم، وسيطلب الرحيل.

في حالة كورتوا انتهى الأمر بـ35 مليون، وفي حالة هازارد سيحصلون على المزيد بالفعل، أفضل من رحيله مجاناً في 2020.