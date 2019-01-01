ريال مدريد يداوي جراحه الأوروبية برباعية في شباك بلد الوليد

ريال مدريد يستعيد كبريائه بالفوز على بلد الوليد بثلاثية مقابل هدف

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على مضيفه ريال بلد الوليد برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب نيوفو جوسي زورييلا في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

أصحاب الأرض أهدروا فرصة التقدم المبكر بعد أن أضاعوا ركلة جزاء في الدقيقة الثانية عشر عن طريق روبن ألكازار، قبل أن يعوض هذا الإهدار اللاعب أنور محمد الذي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين.

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وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين استطاع النادي الملكي إدراك التعادل عن طريق اللاعب الفرنسي رافاييل فاران لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

في الشوط الثاني استفاق الميرنجي وتقدم بركلة جزاء في الدقيقة الحادية والخمسين سددها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، قبل أن يحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث برأسية في الدقيقة التاسعة والخمسين.

في الدقيقة الخامسة والثمانين اختتم النجم الكرواتي وأفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش أهداف المباراة، ليؤمن النقاط الثلاث لكتيبة المدرب سانتياجو سولاري.

وكانت المباراة قد شهدت طرد لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب فرق الليجا، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة بالمركز السادس عشر.