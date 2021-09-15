ريال مدريد يخطف إنتر.. وليفربول يقلب الطاولة على ميلان

ريال مدريد يخطف الفوز من إنتر، وليفربول يقلب الطاولة على ميلان.

خطف ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على حساب إنتر ميلان الإيطالي في قمة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وقدم الفريقان أداءً متواضعًا غلب عليه الحذر الدفاعي، مع هجمات متفرقة من الجانبين على مدار شوطي اللقاء، وإن كان إنتر هو الطرف الأخطر في اللقاء.

ريال مدريد خطف الفوز بهدف في الدقيقة 89 جاء عبر البرازيلي رودريجو الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة من إدواردو كامافينجا.

المستفيد الأكبر من هذه النتيجة نادي شريف تيراسبول المولدوفي الذي حقق الفوز في أول مباراة في تاريخه بدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا على حساب شاختار الأوكراني بهدفين دون رد.

ويتصدر شريف ترتيب فرق المجموعة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، فيما يأتي إنتر ثالثًا وشاختار في المركز الرابع.

ليفربول يقلب الطاولة على ميلان

وفي قمة المجموعة الثانية، حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "أنفيلد".

ميلان أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أداء جنوني في آخر دقائق الشوط الأول من جانب "الروسونيري".

لكن ليفربول نجح في قلب الطاولة خلال الشوط الثاني، وسجل هدفين عن طريق محمد صلاح وجوردان هندرسون، ليحصد "الريدز" نقاط المباراة.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع بورتو البرتغالي سلبيًا، ليحصل كل منهما على نقطة.

ظهور باهت لثلاثي باريس الناري

وفي الظهور الأول لثلاثي باريس الهجومي الناري، اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

أندير هيريرا سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد في المباراة، فيما عادل هانز فاناكن النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا كبيرًا على حساب لايبزيج الألماني بنتيجة 6-3، ليتربع مبكرًا على صدارة ترتيب المجموعة.

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