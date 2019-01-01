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ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لاعب إشبيلية

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هل يتخلى إشبيلية عن نجمه لصالح ريال مدريد في يناير؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي ريال مدريد لضم بابلو سرابيا، لاعب إشبيلية، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

سرابيا يتألق في الموسم الحالي مع إشبيلية وسجل 15 هدفًا وصنع 8 بجميع البطولات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ الملكي يخطط لاستعادة سرابيا في يناير الحالي مستغلًا امتلاك اللاعب لعقد ينتهي في 2020 ورفضه التمديد مع الفريق الأندلسي.

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وأوضحت الصحيفة أنّ أرقام سرابيا تتفوق على كريم بنزيما صاحب الـ 11 هدفًا وجاريث بيل الذي لم يسجل سوى 10 أهداف لذلك سيكون حلًا جيدًا في النواحي الهجومية.

وسبق ولعب سرابيا في صفوف فريق ريال مدريد لمدة 6 سنوات في أكاديمية الكاستيا.

النادي الملكي بات قريبًا من إتمام صفقة براهيم دياز من صفوف مانشستر سيتي.

ويحتل الميرينجي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة.

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