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ريال مدريد يخطط لضم موهبة بيتيس

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لاعب شاب آخر على ردار ريال مدريد. تعرف على خطة الملكي لضم موهبة بيتيس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد كسر قيمة الشرط الجزائي.

ريال مدريد يتجه لسياسة التعاقد مع اللاعبين الشباب خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد يود التعاقد مع ظهير بيتيس بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 50 مليون يورو.

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وأوضحت أنّ سانتياجو سولاري، مدرب الملكي، مقتنع بمستوى سيرجيو ريجاليون إلا أنّه لا يمانع ضم لاعب آخر بإمكانيات هجومية مثل فيربو.

وأشارت إلى أنّه في حال تم التعاقد مع فيربو فإن النادي الملكي سوف يتخلى عن ثيو هيرنانديز والذي سيعود إلى الفريق بعد انتهاء فترة الإعارة من ريال سوسيداد.

فيربو لعب 15 مباراة في الموسم الجاري وسجل 3 أهداف من بينهم واحدًا في مرمى برشلونة.

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