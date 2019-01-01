ريال مدريد يخطط لضم سيلفا من مانشستر سيتي

هل يتعاقد ريال مدريد مع صفقة أخرى من مانشستر سيتي؟

وضع نادي ريال مدريد لاعب مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، على قائمة المرشحين للانضمام للنادي الملكي.

سيلفا انضم في 2017 إلى مانشستر سيتي قادمًا من موناكو الفرنسي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، معجب بمستوى سيلفا مع مانشستر سيتي ويرغب في التعاقد معه.

تعليق مدرب النشامى فيتال بوركلمانز على خروج المنتخب الأردني من #كأس_آسيا2019 🗣️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ealJbEb8co — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ إدارة الفريق الملكي تراقب اللاعب في الفترة الحالية بغية جلبه.

سيلفا سجل 7 أهداف وصنع مثلها في الموسم الجاري رفقة مانشستر سيتي.

ويحاول ريال مدريد ضم إيدين هازارد من تشيلسي وذلك حال تمكن الأخير من التعاقد مع لاعب برشلونة، فيليبي كوتينيو.