ريال مدريد يخطط لخطف موهبة روما

الملكي يرغب بضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جنكيز أوندير نجم هجوم روما الواعد.

وكشفت فوتوماك التركية، أن زين الدين زيدان مدرب الملكي قد طلب التعاقد مع اللاعب بعد بضعة أيام من عودته إلى منصبه.

أيضاً يبقى اللاعب هدفاً لبعض الأندية مثل آرسنال الذي أرسل كشافيه لمتابعته خلال دوري أبطال أوروبا بضعة مرات.

وكان روما قد أنفق 15 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، قادماً من باشاك شهير التركي في صيف 2017.

يذكر أن أوندير سجل 14 هدفاً وصنع 11 في 57 مباراة رسمية مع روما، فيما يرغب النادي بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو للتفريط في اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو 2022.