ريال مدريد يخطط للتعاقد مع براندت

اسم جديد ينضم لقائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع جوليان براندت، لاعب باير ليفركوزن الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

النادي الملكي يبحث عن صفقات جديدة لتدعيم الفريق بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وصعوبة المنافسة على الليجا وخسارة كأس الملك.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريال مدريد يحاول ضم براندت من ليفركوزن خاصة أنّه لن يكلف الفريق أكثر من 25 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده حال لم يتاهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، معجب بإمكانيات اللاعب بجانب صغر سنه - 22 عامًا - ليكون ضمن خطة جلب المواهب الشابة.

"سأكون سعيدًا إذا دربت مبابي"



زيدان 🗣️ pic.twitter.com/lc0nOxpNKV — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في منافسة شرسة مع ريال مدريد لأجل التعاقد مع براندت.

ويعد بايرن ميونخ المنافس الأشرس للتعاقد مع جناح ليفركوزن لكونه في فترة إعادة بناء الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة.