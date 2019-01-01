ريال مدريد يخسر كارفاخال أمام سيلتا فيجو

هل يغيب كارفاخال عن الجولة الأولى من الدوري الإسباني؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قررت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني رفض طلب ريال مدريد بإسقاط البطاقات الصفراء من الموسم السابق على داني كارفاخال وبالتالي لن يلعب ضد سيلتا فيجو.

كارفاخال تحصل على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة للملكي الموسم الماضي ضد ريال بيتيس ليغيب بسبب تراكم البطاقات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ ريال مدريد مضطر لإخراج كارفاخال من القائمة النهائية لمواجهة سيلتا فيجو بداعي الإيقاف.

ولن يتم تعديل القانون الذي يربط الموسم الماضي بالحالي مما يعني أنّ اللاعب لن يتواجد في المباراة.

وقد يستمر المدرب زين الدين زيدان في الاعتماد على ثلاثي دفاعي بدلًا من البدء بألفارو أودريوزولا.

ولن يتأثر كارفاخال فقط، إذ يغيب ماكسيموفيتش وجايا وباريخو ودييجو يورنتي وإلوستوندو وروج.

جدير بالذكر أنّ المحكمة العليا أقرت منذ أيام بعدم خوض أي مباراة يوم الإثنين في الدوري الإسباني سواء القسم الأول أو الثاني.