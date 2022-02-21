ريال مدريد يحول تركيزه لفينيسيوس .. عقد جديد خلال أشهر!

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد في تأمين مستقبل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي الملكي يؤمن بقدرات اللاعب وقيادته لمستقبل الفريق.

وأوضح رومانو أن الكل في ريال مدريد بداية من رئيس النادي فلورنتينو بيريز وحتى أحدث شخص في الإدارة لديهم قناعة تامة بضرورة التجديد لفينيسيوس.

وأكد كذلك أن العقد الجديد سيتم تقديمه لفينيسيوس خلال أشهر قليلة ومن المتوقع أن يجعله ضمن الأعلى دخلًا في الفريق الملكي.

وانشغل ريال مدريد في الأشهر الماضية بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن باريس سان جيرمان كان قد عرض على مبابي تجديد تعاقده بمبلغ جنوني يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن عقد فينيسيوس الحالي ينتهي مع ريال مدريد بنهاية موسم 2023-2024 أي أنه لن يرحل قريبًا عن النادي الملكي.