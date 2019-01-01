ريال مدريد يحقق رقمًا سلبيًا غير مسبوق في تاريخه!

الميرنجي يضيف رقم قياسي سلبي جديد لأوجاعه في هذا الموسم

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق ريال مدريد رقمًا سلبيًا غير مسبوق في تاريخ دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ 16 أمام ضيفه أياكس أمستردام.

حيث استقبلت شباك النادي الملكي هدفين في أول 18 دقيقه في ملعبه سانتياجو بيرنابيو للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

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ويعيش ريال مدريد أيام عصيبة بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة في نصف النهائي، بالإضافة إلى تراجعه للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني الليجا بفارق اثنتي عشرة نقطة عن المتصدر برشلونة، مع تبقي اثنتي عشرة جولة على نهاية المسابقة.

وكان ريال مدريد قد توج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في آخر خمس سنوات، منها آخر ثلاث بطولات على التوالي.

يذكر أن ريال مدريد هو أكثر الأندية المتوجة بدوري أبطال أوروبا برصيد ثلاثة عشر لقبًا.