ريال مدريد يحطم أحلام بوجبا بقرار حاسم !

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، إلغاء فكرة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا بشكل نهائي.

بوجبا عقده ينتهي مع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويحق له الاتفاق بشكل مبدئي مع أي نادي في يناير القادم.

الفرنسي كان يحلم بالانتقال إلى ريال، ولكن يبدو أن هذا الحلم سيتحول إلى كابوس، بعد قرار النادي الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن إدارة ريال لا تريد التعاقد مع اللاعب، للعديد من الأسباب الرياضية وفقًا لرؤية النادي.

وأوضحت أن ريال مدريد لا يعتقد أن الفرنسي سيكون مناسبًا للفريق، رغم صفاته الكروية المميزة وحضوره على أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال يفكر في بعض الملفات الأخرى، مثل تدعيم الهجوم وضمان استمرارية الكرواتي لوكا مودريتش.

ويؤمن ريال بأن تواجد كاسيميرو وتوني كروس مع مودريتش، بالإضافة لفيديريكو فالفيدري وإدواردو كامافينجا سيكون كافيًا للفريق الموسم القادم.

وتأتي هذه الأنباء لتمثل صدمة قوية لبوجبا، الذي من المقرر أن يبحث عن بعض الخيارات الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو العودة إلى يوفنتوس وربما البقاء مع مانشستر.

اقرأ أيضًا ..