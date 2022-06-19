ريال مدريد يحسم مستقبل فينيسيوس ويمنحه شرطًا جزائيًا قياسيًا

فينيسيوس ينضم لعقود لكبار في ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قد اتفق بشكل نهائي مع لاعبه فينيسيوس جونيور على تمديد وتحسين عقده الحالي مع النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الصحفي الشهير في سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو، والذي أكد أن الاتفاق بين الطرفين قدم تم على أن يتم تجديد العقد حتى 2026.

وأوضح كذلك أن إدارة ريال مدريد قررت منح اللاعب شرطًا جزائيًا من الفئة الأولى في النادي لا يتم منحه سوى لكبار النجوم.

وستبلغ قيمة الشرط الجزائي حوالي مليار يورو، ستكون صعبة للغاية على أي فريق لو أراد أن يفعله ويدفعه ويخلص اللاعب من عقده مع الملكي.

وأكد الصحفي الشهير أن العقد سيتم توقيعه خلال الأسابيع المقبلة دون أن يوضح قيمة الراتب الجديد فيه والذي سيزيد بكل تأكيد نظرًا للدور الكبير للبرازيلي مع ريال مدريد.

فينيسيوس قدم أحد أفضل المواسم في مسيرته الكروية بالموسم المنصرم، عندما نجح في قيادة ريال مدريد رفقة كريم بنزيما لتحقيق ثنائي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد شارك 52 مباراة في الموسم المنصرم، سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 20 في كل البطولات، وسجل هدف الحسم في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.