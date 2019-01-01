ريال مدريد يحدد قائمة بدلاء سولاري

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قرر إقالة سانتياجو سولاري حال فشل الفريق في تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود قرار نهائي داخل أروقة ريال مدريد الإدارية يفيد بإنهاء عقد سانتياجو سولاري بنهاية الموسم الجاري إذا ما لم يحقق الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الإدارة ستمنح المدرب الحالي فرصة حتى نهاية الموسم لترى كيف سيكون وضع الفريق في بطولته المفضلة.

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وذكرت الصحيفة أن فلورنيتنو بيريز قد وضع لنفسه قائمة من البدلاء حال فشل الملكي في التتويج باللقب الأوروبي الرابع على التوالي بنهاية الموسم.

وجاء الألماني يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب الماكينات على رأس تلك القائمة حيث كان وما زال أحد أحلام بيريز في مقعد المدير الفني للفريق الملكي.

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ويظهر في تلك القائمة التي نشرتها صحيفة "ماركا" أيضًا المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري الذي احتكر لقب الدوري رفقة يوفنتوس ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر أربعة أعوام.

جدير بالذكر أن القائمة تضم أيضًا ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، والذي كان مرشحًا لتدريب الفريق في الصيف الماضي خلفًا لزين الدين زيدان.