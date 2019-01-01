ريال مدريد يحدد سعر بيل

أيام بيل صارت معدودة في ريال مدريد

حدد نادي ريال مدريد الإسباني المبلغ المطلوب للتخلي عن جاريث بيل، لاعب الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب ريال مدريد من التخلي عن بيل في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد وضع مبلغ أولي للتفاوض لأجل بيع بيل مقابل 130 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أنّ النادي يحاول استغلال الطفرة في أسعار للاعبين للحصول على أكبر عائد من بيع بيل خاصة وأنّ هناك محاولة لضم إيدين هازارد من تشيلسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك محاولات من ريال مدريد لتسويق اللاعب وإعادته إلى الدوري الإنجليزي حيث تألق خلال فترته في توتنهام.

ويعلم النادي الملكي أنّ بيل قد يرحل بأقل من هذا المبلغ ولكنّه سوف يبدأ المفاوضات بنحو 130 مليون يورو.

وكان وكيل أعمال الويلزي قد نفى إمكانية عودة اللاعب إلى البريميرليج في الموسم المقبل.