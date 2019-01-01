ريال مدريد يحدد سعر إيسكو لمانشستر سيتي

مستقبل صانع الألعاب مجهول في مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد، في الانتقالات الصيفية الجارية.

إيسكو عانى الموسم الماضي في العاصمة الإسبانية بعدما كان خارج حسابات المدرب سانتياجو سولاري خلال توليه المهمة ودخولهما في مشاكل عدة.

وأوضحت "ماركا" أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، طلب التعاقد مع إيسكو، والذي يراه الخليفة الأفضل لديفيد سيلفا.

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وأعلن سيلفا أن الموسم المقبل سيكون الأخير له في صفوف مانشستر سيتي، مما فتح باب التكهنات عن اللاعب الذي سيحل محله.

وأفصحت الصحيفة عن أن ريال مدريد يقدر لاعب في حدود 80 مليون يورو، وأن بيعه ممكن، خصوصاً وأن موقفه من المشاركة في ظل التعاقدات الجديدة يبدو مجهولاً.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صرف ما يزيد عن 300 مليون يورو على لاعبين جدد، على رأسهم إيدين هازارد من تشيلسي مقابل ما يقارب 120 مليون يورو.