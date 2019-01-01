ريال مدريد يحاول عرقلة صفقة دي ليخت لبرشلونة

هل يحرم ريال مدريد برشلونة من ضم دي ليخت؟

يسعى نادي ريال مدريد لإتمام صفقة ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي والمطلوب في برشلونة.

برشلونة قدّم أول عروضه لأياكس للتعاقد مع دي ليخت كما يحاول إتمام صفقة شراكه بين الناديين.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ احتمالية رحيل رافائيل فاران عن النادي الملكي بنهاية الموسم دفعت ريال مدريد للدخول في سباق التعاقد مع دي ليخت.

وبعد أن قدّم البلوجرانا 60 مليون يورو للتعاقد مع قائد أياكس، فإن البلانكوس مستعد لدفع 70 مليون يورو.

🗓️ في مثل هذا اليوم من عام 2014



🎯 سجّل ليو هاتريك في شباك ريال مدريد ليصبح الهدّاف التاريخي لـ الكلاسيكو 🔝 pic.twitter.com/O0xKlaMczF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وبجانب برشلونة وريال مدريد، فإنّ بايرن ميونخ ويوفنتوس في مطاردة للتعاقد مع الفتى الذهبي لعام 2018.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تعاقد مع إيدير ميليتاو، مدافع بورتو، مقابل 50 مليون يورو على أن ينضم للفريق مطلع الموسم المقبل.