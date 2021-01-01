ريال مدريد يحاول حسم صفقة ألابا خلال أيام

قبل تدخل الأندية الأخرى لضم اللاعب

يدخل نادي ريال مدريد الإسباني، في سباق مع الزمن، من أجل حسم صفقة دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ خلال هذا الشهر.

ألابا استقر على عدم تجديد عقده مع بايرن، والذي ينتهي في يونيو المقبل، ليحق له التوقيع على عقد جديد مع أي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء ذلك بعدما رفض اللاعب العرض الأخير من بايرن للتجديد، رغم قيام النادي الألماني بعرض راتب قيمته 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع وفقًا لبعض التقارير.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن ريال هو المكان المفضل للدولي النمساوي، حيث يريد زين الدين زيدان الانقضاض على الصفقة المجانية لتوفير المزيد من الأموال لناديه.

ومن المقرر أن يقوم ريال بتسريع العملية خلال الأيام الأولى من شهر يناير الجاري، من أجل إغلاقها في أقرب وقت ممكن، قبل تدخل الأندية الأخرى وأبرزها تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الحالي من ريال لألابا، يقضي بتوقيعه على عقد لمدة أربعة مواسم، مع الحصول على 10 مليون يورو سنويًا".

الصفقة تبدو مثالية لريال في الوقت الحالي، نظرًا للإمكانيات المالية الضعيفة للنادي بسبب أزمة كورونا، بالإضافة لميزة ألابا في اللعب كظهير أيسر وقلب دفاع أيضًا، وهو المركز الذي تألق فيه في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وعلى جانب آخر رحب زيدان بهذه الفكرة كثيرًا، لوضع المزيد من الضغط على الفرنسي رافاييل فاران، مع إمكانية دخول ألابا كعنصر أساسي بجواره في حالة رحيل سيرخيو راموس.

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يذكر أن ألابا البالغ من العمر 28 سنة، تقدر قيمته السوقية بـ65 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، ولعب 404 مباراة مع بايرن، سجل 32 هدفًا ولعب 49 تمريرة حاسمة، ولم يحصل طوال مسيرته على أي بطاقة حمراء مع الفريق الألماني.