ريال مدريد يجهز هازارد لمواجهة فياريال الأسبوع المقبل

هازارد قد يشارك رسميًا مع ريال مدريد لأول مرة أمام فياريال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر مقربة من ريال مدريد أن الجهاز الطبي بالفريق الملكي يعمل من أجل تجهيز النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام فياريال.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب لا سيراميكا من أجل مواجهة الغواصات الصفراء مطلع الأسبوع المقبل في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وحسب صحيفة ماركا فإن هازارد خضع لجلسات علاج طبيعي وتدريبات فردية مكثفة من أجل تجهيزه في أسرع وقت ممكن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

وأضافت الصحيفة ذاتها أن البرنامج الذي وضعه ريال مدريد لهازارد من الممكن أن يجعله جاهزًا للمشاركة في مباراة فياريال السبت المقبل.

ولكن في الوقت ذاته أكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يخاطر ويشارك نجمه البلجيكي في حال لم يكن جاهزًا للمشاركة بنسبة 100%.

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يذكر أن هازارد قد أصيب في بداية الموسم ولم يشارك مع ريال مدريد في أي مباراة رسمية، بعدما شارك مع الفريق في المعسكر الودي استعدادًا للموسم.