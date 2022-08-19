ريال مدريد يجد بديل كاسيميرو في توتنهام.. وشرط من اللاعب!

هل يستطيع لاعب أن يضع شروطًا لريال مدريد؟

رغم أن رئيسه فلورنتينو بيريز كان قد أعلن أن موسم الانتقالات الصيفية قد انتهى بالنسبة لريال مدريد، إلا أن رحيل كارلوس كاسيميرو بشكل وشيك إلى مانشستر يونايتد قد يغير كل الخطط.

البرازيلي على أعتاب الوصول إلى مانشستر يونايتد بعد أن أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي بنفسه أن لاعبه يريد خوض تحدٍ جديد.

ورغم تصريح أنشيلوتي نفسه بأن الفريق سيكتفي بلاعبي خط وسطه، يدرس ريال مدريد تعويض كاسيميرو بصفقة من الدوري الإنجليزي.

يستهدف ريال مدريد، وفق صحيفة "التليجراف" البريطانية، ضم لاعب توتنهام بيير إيميل هويبيرج، وذلك لتعويض الرحيل الوشيك لكاسيميرو.

وأفادت الصحيفة بأن هويبيرج لا يمانع في الرحيل، ولكنه سيستفسر عن وضعيته في المشاركة وعدد الدقائق التي سيلعبها بشكل تقديري قبل أن يغادر قلعة توتنهام، وبناء عليه سيحسم قراره.

ومن المتوقع أن يطلب أنطونيو كونتي بدوره بديلًا لهويبيرج في توتنهام، إذا واصل ريال مدريد الضغط للحصول على توقيعه في الأيام المقبلة.

هويبيرج البالغ من العمر 27 عامًا، والذي سبق له تمثيل كل من بايرن ميونخ وأوجسبورج وشالكه في ألمانيا، ثم ساوثهامبتون في إنجلترا قبل أن يتتقل إلى توتنهام أين يلعب منذ موسم 2020-2021، وله 58 مباراة دولية برفقة منتخب الدنمارك، يملك خصائص خط وسط صلب، خصوصًا على الصعيد الدفاعي وافتكاك الكرة، وكذلك يستطيع بشكل فعال أن يقوم بتطوير الهجوم.