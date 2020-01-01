ريال مدريد يتفق مع أوديجارد على موعد عودته لسانتياجو برنابيو

ريال مدريد يحدد موعد عودة لاعبه النرويجي مارتين أوديجارد لصفوف الملكي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد حدد مع لاعبه مارتين أوديجارد المعار لريال سوسييداد موعد عودته لصفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي لا يرى الوقت الحالي مناسبًا لعودة النجم الشاب.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار توصل له ريال مدريد بالاتفاق مع اللاعب، الذي يريد الاستمرار في الحصول على الدقائق.

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وأكدت الصحيفة أن قرار ريال مدريد جاء لمعرفة النادي الملكي بصعوبة رحيل أحد نجوم وسط الملعب أو صناع اللعب في الصيف الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان ريال مدريد يعتمد في الأساس على رحيل أحد النجوم في وسط الملعب، بالتحديد لوكا مودريتش الذي سعى مسبقًا للرحيل في الصيف الماضي.

وحال عاد أوديجارد لريال مدريد في هذا الصيف قد يعاني اللاعب على مستوى الدقائق التي يحصل عليها، لذلك رأى النادي واللاعب سويًا أن مصلحته في الاستمرار بريال سوسييداد حاليًا.

جدير بالذكر أن أوديجارد يقدم مستويات مميزة رفقة ريال سوسييداد الذي ينتهي تعاقده معهم بنهاية الموسم الجاري، حيث شارك في 30 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ثمانية.