ريال مدريد يتراجع عن بيع نافاس

زيدان متمسك بنافاس

قرر ريال مدريد الإسباني الحفاظ على حارس المرمى، كيلور نافاس، وعدم بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

نافاس ودّع جمهور ريال مدريد بعد مشاركته في آخر مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي أمام ريال بيتيس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد قرر التراجع عن فكرة بيع الحارس بسبب عدم وصول أي عرض مناسب لضم الكوستاريكي.

وأوضحت أنّ بنفيكا طلبت التعاقد مع نافاس على سبيل الإعارة مع دفع راتب سنوي يصل إلى 3 ملايين يورو وهو ما يرفضه الحارس الذي يحصل على 5 ملايين يورو في الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الفرق الكبيرة مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لا تحتاج إلى خدمات نافاس رغم رغبتها ضم حارس مرمى.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 32 عامًا لم ينضم لمنتخب بلاده في بطولة الكأس الذهبية ويقضي العطلة مع قائد الملكي سيرخيو راموس.