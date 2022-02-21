ريال مدريد يتراجع؟ .. النادي الملكي ينفي تهديد مبابي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لم يهدد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنه لو لم ينضم لهم في الصيف القادم فسيكون قد فوت الفرصة على نفسه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أنها تواصلت مع ريال مدريد وحصلت على نفي قاطع لذلك التهديد.

وأوضحت الصحيفة أن المصدر أكد لهم أن النادي الملكي لم يقدم على تلك الخطوة قط، ولن يقوم بأي واحدة مثيلة لها في المستقبل مع أي لاعب.

وكانت صحيفة "تايمز"، قد أكدت أن النادي الملكي قد أبلغ مبابي أنه لو قبل عرض التجديد من باريس سان جيرمان فسيكون عليه نسيان حلمه باللعب لهم.

واتفق مبابي مع ريال مدريد على الانضمام لهم في الصيف القادم بشكل مجاني عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بحسب تقارير عديدة، لكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يتم حسمه بشكل نهائي.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن باريس سان جيرمان كان قد عرض على مبابي تجديد تعاقده بمبلغ جنوني يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو قادمًا من موناكو في 2017.