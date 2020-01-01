ريال مدريد يتجه للإبقاء على بيل

راتب اللاعب يُعطل انتقاله للدوري الإنجليزي

أصبح مستقبل الجناح الويلزي جاريث بيل، يتجه بشكل كبير نحو البقاء في ريال مدريد، بدلاً من الرحيل عن النادي الإسباني في الصيف.

ريال وضع استراتيجية خاصة له في المبيعات، بالتخلص من بعض اللاعبين، لتوفير الأموال اللازمة للتعافي من أزمة كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن زين الدين زيدان مدرب ريال، يؤمن بقدرات بيل الكبيرة، لكنه لا يحب اللامبالاة والإسهامات القليلة التي قام بها اللاعب مع الفريق.

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الفكرة الأوضح الآن هي التخلي عن الويلزي، ولكن صعوبة إيجاد العرض المناسب من أحد الأندية التي تستطيع تحمل راتب بيل، تؤكد اقترابه من البقاء في سانتياجو برنابيو.

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ويأتي ذلك بعدما رفض صاحب الـ30 سنة فكرة الانتقال للدوري الأمريكي، لتفضيله الانتقال للدوري الإنجليزي الذي شهد تألقه مع توتنهام.

نيوكاسل يونايتد يعتبر بيل من أهم أهدافه، كجزء من الطفرة التي يخطط لها صندوق الاستثمار السعودي بعد شراء النادي، ولكن راتب اللاعب الذي يصل إلى 14.5 مليون يورو في الموسم، يثير الشكوك حول إمكانية نجاح الصفقة.