ريال مدريد يتجاوز مبابي .. بيريز يخطط لصفقة من الدوري الفرنسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع متوسط ميدان فريق موناكو الفرنسي، أوريليان تشواميني.

وكان النادي الملكي قد خسر صفقة انضمام الجناح الدولي، كيليان مبابي، من خلال ضمه المرتقب بالمجان، بعدما أعلن باريس سان جيرمان تجديد نجمه اللامع.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن نادي العاصمة الإسبانية يطمح في تعويض خسارته الكبيرة من خلال عدة صفقات في أكثر من مركز للموسم المقبل.

ماذا عن صفقة تشواميني؟

أشار التقرير إلى رغبة ريال مدريد في تعزيز خط منتصف الميدان عبر ضم أوريليان تشواميني الذي يعد من أبرز الأسماء الشابة اللامعة حاليًا على الساحة.

حيث أنه يدور الحديث في نادي العاصمة حول مستقبل توني كروس المبهم، وكذلك الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، مما جعل الإدارة تفكر في صفقات جديدة.

وبالفعل يمتلك الفريق بعض الأسماء الشابة مثل فالفيردي وإدواردو كامافينجا، ليكون تشواميني هو العنصر الثالث الصغير، مع الرحيل المتوقع لإيسكو وسيبايوس من النادي.

ماذا عن المراكز الأخرى؟

أوضح التقرير أن إدارة الملكي لا تزال تفكر أيضًا في ضم مهاجم جديد، ليكون بجانب النجم الأساسي كريم بنزيما.

كما أنه يوجد تفكير في جلب جناح مع فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد ورودريجو جوس، في ظل خسارة الفريق لضم كيليان مبابي.

حيث أن الإدارة تفكر حاليًا في تحسين جودة قوام الفريق، وهو ما كان مستبعدًا بعض الشيء في حالة استقطاب الدولي الفرنسي.