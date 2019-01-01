ريال مدريد ويوفنتوس يزاحمان مانشستر يونايتد على ضم إيكاردي

صراع ثلاثي على ضم نجم انتر ميلان ماورو إيكاردي بعد أزمته الأخيرة مع النادي

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد ريال مدريد لتقديم عرضًا يقدر بـ 86 مليون جنيه إسترليني لإدارة انتر ميلان لإقناعها بالتخلي عن لاعبها ماورو إيكاردي وعدم بيعه لصالح مانشستر يونايتد.

ولا يعيش إيكاردي أيامًا سعيدة مع فريقه حاليًا، حيث أنه غاب عن آخر خمس مباريات للفريق بعد أن سحبت منه شارة القيادة.

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وكانت تقارير عديدة قد أفادت بجدية مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، ولكن عرض ريال مدريد القوي قد يعطل الصفقة.

كما أن إدارة نادي يوفنتوس ترغب أيضًا في الظفر بخدمات قائد النيراتزوري السابق، في حال رغبة اللاعب وزوجته ومديرة أعماله واندا نار في عدم مغادرة إيطاليا والاستمرار في اللعب بالكالتشيو.

يشار إلى أن إيكاردي أحرز 122 هدفًا في 210 مباراة لعبها بقميص انتر ميلان حتى الآن.