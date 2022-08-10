ريال مدريد وفرانكفورت .. لا تغير خطة فائزة!

تحليل لأبرز النقاط الفنية في فوز ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت الألماني في السوبر الأوروبي 2022.

حصد نادي ريال مدريد الإسباني لقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن تمكن من الفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "هلسنكي الأولمبي" في العاصمة الفنلندية.

وافتتح النمساوي دافيد ألابا التسجيل لصالح ريال مدريد بعد مرور 37 دقيقة على صافرة البداية، فيما أضاف الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

المباراة كانت هادئة في معظم فتراتها، مع أفضلية نسبية لريال مدريد في الاستحواذ، والذي وصلت نسبته الإجمالية إلى 57%، كما أن الخطورة كانت أكبر من جانب لاعبي النادي الملكي، الذين هددوا مرمى كيفين تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت بأكثر من كرة خطيرة على مدار شوطي المباراة.

لا تغير خطة فائزة!

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد دخل مواجهة السوبر الأوروبي دون أي تغيير على التشكيل الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي في 28 مايو الماضي.

ويبدو أن أنشيلوتي يعمل بطريقة "لا تغير أبدًا خطة فائزة" حيث اعتمد على نفس أسلوب لعب المباراة النهائية، وإن كان هنا هو الأكثر سيطرة على الكرة بعد أن تركها للنادي الإنجليزي في نهائي باريس.

ريال مدريد قام بتدوير الكرة كما أراد وبهدوء شديد يصل إلى حد الملل في بعض أوقات المباراة، لكن ذلك كاد يكلفه غاليًا في الدقيقة 14 بعد أن خطف لاعبو فرانكفورت الكرة من فيرلان ميندي لتصل إلى الياباني دايتشي كامادا المنفرد بمرمى تيبو كورتوا، لكن الحارس البلجيكي تصدى لمحاولة نجم فرانكفورت.

ورغم ذلك، فإن ريال مدريد واصل حالة الهدوء والسيطرة على الكرة والتمرير بين لاعبيه في خط الوسط وخط الدفاع، حتى تمكن من فرض إيقاعه الهادئ بالكامل على اللقاء.

ثنائية بنزيما وفينيسيوس عرض مستمر!

مباراة السوبر الأوروبي أظهرت أن ثنائية كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ستواصل التألق خلال منافسات موسم 2022-23.

بنزيما أهدى كرة في الدقيقة 17 إلى البرازيلي كادت أن تسفر عن الهدف الأول للنادي الملكي، لولا تدخل توتا مدافع آينتراخت فرانكفورت والذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

ولا يعد ذلك التعاون الوحيد بين ثنائي هجوم ريال مدريد في السوبر الأوروبي، حيث نجح فينيسيوس في صناعة هدف كريم بنزيما في الدقيقة 65.

ثنائية بنزيما وفينيسيوس أظهرت نجاعتها بالكامل في الموسم الماضي، ويبدو أن أنشيلوتي سيواصل الاعتماد عليها، خاصة وأن البلجيكي إيدين هازارد لم يدخل إلى المباراة، واكتفى الإيطالي بإقحام البرازيلي رودريجو منتصف الشوط الثاني.

كورتوا كلمة السر من جديد

لعب البلجيكي تيبو كورتوا من جديد دور حامي ريال مدريد، بعد أن أسهمت تصدياته في خروج الفريق بشباك نظيفة، مثلما حدث في نهائي دوري الأبطال.

وبالإضافة إلى التصدي لكرة كامادا، فإن كورتوا حرم أنسجار كناوف من التسجيل.

وفي المجمل فإن لاعبي فرانكفورت سددوا الكرة ثلاث مرات على مرمى ريال مدريد، كان كورتوا لها بالمرصاد.

هل يشعر كاسيميرو بالخطر؟

قدم البرازيلي كاسيميرو في السوبر الأوروبي واحدة من أفضل مبارياته مع ريال مدريد على الإطلاق.

ويبدو أن نجم الوسط البرازيلي يشعر بالقلق على مركزه في ريال مدريد، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني في فترة الانتقالات الصيفية.

وبعيدًا عن صناعة الهدف الأول، والتسديدة التي أطلقها في الشوط الثاني وارتطمت في العارضة، فإن كاسيميرو قدم مباراة كبيرة وخاصة دفاعيًا.

وتمكن كاسيميرو من الفوز في تسعة صراعات أرضية من أصل 13 محاولة، وتمكن من تشتيت الكرة مرة واحدة، واعترض مسار إحدى تسديدات لاعبي فرانكفورت.

كما نجح كاسيميرو في تسعة تدخلات دفاعية وقطع مسار الكرة في مناسبتين، ليكون واحدًا من أبرز لاعبي ريال مدريد في السوبر الأوروبي.