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ريال مدريد وتشيلسي يتوصلان لاتفاق بشأن هازارد

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Getty Images
البلجيكي سيحقق حلمه
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح تشيلسي الإنجليزي جاهزاً لرحيل نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، إلى صفوف ريال مدريد.

وسيتم حسم الصفقة المُنتظرة في الأيام المقبلة بين الطرفين، بعدما اتفاقا على كافة بنود انتقال الجناح البلجيكي.

واقترب الأطراف الثلاثة، الناديان واللاعب، من التوصل لاتفاق يجعل هازارد يرتدي قميص الملكي في الموسم المقبل.

وسيكون عقد هازارد ممتدًا لمدة ستة مواسم، ووفقاً لماركا، فأن زيدان المدير الفني للملكي، أعطى الضوء الأخضر من أجل ضم اللاعب.

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ويأمل زيدان في الاستفادة من قدارت هازارد، خاصة سرعته ومهاراته، وخصائصه في الجهة الهجومية.

وكان ريال مدريد قد سعى لضم البلجيكي البالغ 28 عامًا، الصيف الماضي بعدما قاد منتخب بلاده للوصول لأفضل إنجاز بالميدالية البرونزية بكأس العالم.

لكن مطالب تشيلسي المرتفعة بالتخلي عن اللاعب مقابل 200 مليون يورو للملكي، جعلت الأخير ينسحب من المفاوضات.

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