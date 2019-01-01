ريال مدريد وتشيلسي يتوصلان لاتفاق بشأن هازارد

البلجيكي سيحقق حلمه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح تشيلسي الإنجليزي جاهزاً لرحيل نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، إلى صفوف ريال مدريد.

وسيتم حسم الصفقة المُنتظرة في الأيام المقبلة بين الطرفين، بعدما اتفاقا على كافة بنود انتقال الجناح البلجيكي.

واقترب الأطراف الثلاثة، الناديان واللاعب، من التوصل لاتفاق يجعل هازارد يرتدي قميص الملكي في الموسم المقبل.

وسيكون عقد هازارد ممتدًا لمدة ستة مواسم، ووفقاً لماركا، فأن زيدان المدير الفني للملكي، أعطى الضوء الأخضر من أجل ضم اللاعب.

ويأمل زيدان في الاستفادة من قدارت هازارد، خاصة سرعته ومهاراته، وخصائصه في الجهة الهجومية.

الملاعب الجديدة ينقصها البطولات لتزينها 👀



هازارد يقسو على توتنهام بعد افتتاح ملعبهم الجديد بعد أن صرّح بأن تشيلسي لا ينافسه أحد في لندن من حيث البطولات 🤷‍♂️



( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/Bzc1xYNgnp — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وكان ريال مدريد قد سعى لضم البلجيكي البالغ 28 عامًا، الصيف الماضي بعدما قاد منتخب بلاده للوصول لأفضل إنجاز بالميدالية البرونزية بكأس العالم.

لكن مطالب تشيلسي المرتفعة بالتخلي عن اللاعب مقابل 200 مليون يورو للملكي، جعلت الأخير ينسحب من المفاوضات.