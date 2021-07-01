ريال مدريد وبرشلونة يوجهان ضربة جديدة إلى "يويفا"

تتواصل القرارات القضائية التي تنصف ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة "يويفا" فيما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي.

وجه ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ضربة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك في المعركة الدائرة بين الناديين إلى جانب يوفنتوس الإيطالي ضد الاتحاد القاري، حول إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وتدور منذ عدة أشهر مناوشات بين الأندية الثلاثة التي لا تزال منخرطة في مشروع دوري السوبر الأوروبي و"يويفا"، في ظل رفض الاتحاد القاري التام لإنشاء البطولة الجديدة، والتي يرى أنها ستضر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووجهت الأندية الثلاثة ضربة جديدة إلى "يويفا" بعدما أمرت المحكمة الرياضية رقم 17 في العاصمة الإسبانية مدريد، الاتحاد الأوروبي بأرشفة كل الإجراءات التأديبية التي فتحها "يويفا" ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بمناسبة إنشاء دوري السوبر الأوروبي، وإلغاء العقوبات الموقعة ضد الأندية التسعة الأخرى التي انسحبت من المشروع.

وطلب قاضي المحكمة الرياضية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء السجلات التأديبية ضد الأندية الثلاثة التي استمرت في مشروع دوري السوبر الأوروبي، والامتناع عن استبعادها من منافساته.

وألمح قاضي المحكمة الرياضية إلى الإجراءات والعقوبات التي فرضها "يويفا" على الأندية التسعة التي استقالت من المشروع، وأمر بإلغاء العقوبة التي تتكون من غرامة بنسبة 5% على دخلها من المسابقات القارية، والمساهمة في صندوق التضامن بمبلغ 15 مليون يورو.

وأشار القاضي إلى أن الإجراءات التي بدأها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تفترض "انتهاكًا صارخًا" لأمر الإجراءات التأديبية الصادرة في 20 أبريل الماضي، والإعلان عن تعليقها لا يخفف بأي حال من الخرق المذكور.

وبحسب القاضي، يجب إيقاف كل المصطلحات التي "لها تأثير في منع أو إعاقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، التحضير لدوري السوبر الأوروبي".

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