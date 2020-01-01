ريال مدريد وبرشلونة يطالبان الحكومة الإسبانية بأكثر من 200 مليون يورو

من أجل مواجهة أزمة كورونا

أزمة مالية كبيرة تعاني منها الكرة العالمية في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتحديد الثنائي الإسباني برشلونة وريال مدريد.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تفشي الوباء، وضربه للعديد من البلدان على مستوى العالم وبالتحديد في أوروبا.

تقارير صحفية إسبانية، كشفت عن لجوء ريال مدريد وبرشلونة للحكومة، من أجل طلب الدعم للخروج من الأزمة الحالية التي ستؤثر عليهما الموسم القادم.

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وأوضحت أن طلبات الثنائي، جاءت بالحصول على قروض بأكثر من 200 مليون يورو، عن طريق بعض خطوط الائتمان الجديدة.

ريال تقدم بطلب للحكومة الإسبانية بالحصول على 100 مليون يورو، المبلغ الذي كان مضموناً من الشركة الراعية للنادي منذ عام 2017.

ويسعى أيضاً العملاق المدريدي لتوفير 50 مليون من بعض الشركات الأخرى، طمحاً في مقاومة الأضرار الاقتصادية من توقف النشاط وغياب الجماهير عن الملاعب.

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وعلى جانب آخر طلب برشلونة مبلغ 120 مليون يورو، ولكنه يعتمد بصورة كبيرة جداً على الحكومة، حيث تتحمل فعلياً 80% من المبلغ المدفوع.

ويأتي الهدف الرئيسي من مطالب الثنائي، في مساعدة كل منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبالتحديد برشلونة الذي يبذل كل ما لديه لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.