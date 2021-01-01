ريال مدريد وأوساسونا .. حينما رفض زيدان تطبيق طريقته الأفضل للنجاح!

أبرز النقاط الفنية في مباراة ريال مدريد وأوساسونا

التعادل حسم مواجهة الثلوج بين ريال مدريد وأوساسونا في الجولة 18 من الدوري الإسباني، في مباراة ربما كان الأفضل ألا تُلعب من الأساس.

ريال مدريد بدأ المباراة بنفس مباريات الفترة الماضية، فقط لعب إيدين هازارد أساسيًا بدلًا من فينيسيوس وشارك أسينسيو على الرواق الأيمن بينما تواجد لوكاس فاسكيز لتعويض كارباخال في مركز الظهير.

ورغم أنّ الثلوج وأرضية الملعب أفسدت العديد من الفرص سواء من ريال مدريد أو مرتدات أوساسونا، لكن هناك بعض الأمور الفنية الجديرة بالذكر.

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ريال مدريد اعتاد اللعب على الكرات الطولية والعرضيات لكن في هذا اللقاء بتواجد أجنحة عكسية مثل هازارد وأسينسيو لم تعد الكرات العرضية ذا قيمة تُذكر.

أيضًا مشاركة هازارد وبنزيما في مباراة واحدة يجعل هناك تداخلًا واضحًا في الأدوار وهذا ما دفع زين الدين زيدان إلى إشراك ماريانو دياز في الشوط الثاني، لكنّه في المقابل أخرج أسينسيو وهازارد وبالتالي لم تتواجد أجنحة حقيقية.

إصرار زيدان على إيسكو بدلًا من أوديجارد عليه أكثر من علامة استفهام، فالأول لاعب بطيء يفضل المراوغة ولا يمتلك إيجابية النرويجي الشاب، كما أنّ إشراك فالفيردي على حساب مودريتش مع إخراج الأجنحة كان أمرًا غريبًا.

ريال مدريد عانى من أرض الملعب، لكنّه أيضًا استفاد فلم تكن مرتدات أوساسونا سريعة كما ينبغي خاصة وأنّه فريق يلعب جيدًا على الأرض ولا يميل إلى الكرات الطولية، وربما لو كان الطقس مختلفًا لتسببت المرتدات في أزمات حقيقية.

الغريب أنّ زيدان الذي يعتمد على العرضيات باستمرار جاء في المباراة التي لن يلومه أحد لو اعتمد عليها ليفضل اللعب أكثر على الأرض.

التعادل يشعل الليجا خاصة مع صحوة برشلونة وفرصة لإعادة ترتيب المراكز في المباريات المقبلة.