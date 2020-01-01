ريال مدريد وأتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الجولة 19 الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو..

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ريال مدريد 0 × 0 أتلتيك بيلباو

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تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

تشكيل أتلتيك بيلباو:

التشكيل | 4-2-3-1

أوناي سيمون

يوري - إنيجو مارتينيز - ييراي - كابا

داني جارسيا - أوناي فينسيدور

دي ماركوس - راؤول جارسيا - أليكس برينجوير

ويليامز

بينما على الجانب الآخر، أتلتيك بيلباو صاحب المركز الـ13، يسعى للخروج بتعادل أو يخطف فوز مفاجيء كما فعل قادش مع ريال مدريد.

كتيبة زيدان بعد أن تمكنوا من الصعود لدور الـ16 بنجاح في دوري أبطال أوروبا، وايضًا بعد أن حسموا ديربي العاصمة الإسبانية وتغلبوا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/0، بالطبع يخوضوا اللقاء بروح وثقة عالية جدًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو