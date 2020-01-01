ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب ألفريدو دي ستيفانو..

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ريال مدريد 0 × 0 أتلتيكو مدريد

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تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

هيرموسو - ستيفان سافيتش - فيليبي - كيفن تريبيير

يانيك كاراسكو - هيريرا - كوكي - ماركوس يورينتي

لويس سواريز - جواو فيليكس

بينما أتلتيكو مدريد المتصدر حاليًا، يسعى للفوز وضمان الصدارة أكثر وأكثر، والتحليق بعيدًا خاصة بعد تعثر برشلونة بالدوري ومستواه المتذبذب.

المرينجي بعد أن تمكن من الصعود إلى دور الـ16 بمعاناة في دوري أبطال أوروبا، يسعى حامل اللقب الآن للفوز والإقتراب من المركز الأول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.