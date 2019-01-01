زيدان: أتوقع نجاح روما والفترة التحضيرية ليست سهلة

قبل مواجهة الفريق الإيطالي ودياً

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بشكل فريق روما الإيطالي مع مدربه الجديد باولو فونسيكا.

ريال يستعد لملاقاة روما غداً الأحد، في إطار استعدادات الفريق الإسباني للمو المقبل، وسط تطلعات كبيرة للمدرب الفرنسي.

زيدان قال عن المباراة:"روما فريق عظيم جداً، قاموا بتقوية المجموعة بالمزيد من العناصر وأتوقع لهم الجناح".

وأضاف:"العودة لإيطاليا تمثل شعوراً خاصاً بالنسبة لي، لقد أصبحت رجلاً في تورينو مع يوفنتوس والجميع هناك يعاملني بطريقة خاصة".

وتابع:"الفرق الإيطالية تتمتع بتنظيم دفاعي جيد ومنهم روما، أسلوب اللعب مختلف من الناحية التكتيكية، عكس إسبانيا التي تعتمد فيها الفرق على الهجوم".

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وأما عن الموسم القادم:"الفترة التحضيرية لم تكن سهلة، الكل يريد ريال مدريد يفوز، سنبذل أقصى ما بوسعنا وسنضع كل ما مر خلفنا".

يذكر أن ريال ارتبط خلال الساعات القليلة القادمة، بحسم صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك تزامناً مع إصابة ماركو أسينسيو التي ستبعده لمعظم فترات الموسم، واقتراب الويلزي جاريث بيل من الرحيل.