نجوم تحت خط الفقر - مودريتش من ساحات زادار إلى الأفضل في العالم

بداية صعبة للساحر الكرواتيف

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

لأنها لعبة الفقراء، الفرصة تبدو مكفولة وسانحة للجميع، من أجل النجاح والوصول للمجد والشهرة والأموال وكل ما يحلم به أحد.

لو كنا نعيش في عالم مثالي لكانت الموهبة وحدها تكفي، للأسف الأمور تبدو أصعب من ذلك بكثير، المهمة ليست سهلة ومليئة بالمصاعب.

تاريخ اللعبة يحمل العديد من قصص الكفاح، تؤكد أن الموهبة لا تعني أي شيء بدون مثابرة وإصرار وإرادة.

لوكا مودريتش والطفولة الصعبة

ولد الساحر الكرواتي في 9 سبتمبر 1985 من أسرة فقيرة بمدينة زادار الكرواتية، بعائلة معظمها من اللاجئين السياسيين.

والدته رادوكا مودريتش ووالده ستيب، كانا يعملان في إصلاح السيارات في الجيش للجنود الكرواتيين.

من سوء حظ لوكا أنه شهد الحرب في كرواتيا بسن الطفولة، وبالتحديد بمدينة زادار التي تضررت كثيراً هذه الفترة.

عائلته لم تمتلك أي شيء، ملابس قليل وأحياناً بلا مأوى خلال فترة الحرب، ولكن الأمور تغيرت قليلاً فور عمل والده بالجيش.

ووسط كل ذلك كان يتواجد الطفل النحيف في ساحة أحد الفنادق، وهو يركل الكرة ولا يعلم أين سينتهي به المطاف.

جوسيب باجلو رئيس نادي زادار قال عنه:"كان في غاية النحافة وقتها وعمره صغير جداً، ولكن عندما تنظر إليه تدرك شيئاً خاصاً به".

صدمة

كعادة العديد من العظماء، كان يتم الحكم على مودريتش بشكل سطحي في البداية، والنظر لجسده النحيف كنقطة ضعف تجعله لا يصلح للعب كرة القدم.

كثيرون كانوا لا يروا جسمه مناسباً للمارسة اللعبة، ولكن لم يمنعه ذلك من محاولة تجربة نفسه ببعض أكاديميات الشباب.

ذهب الطفل الصغير بطموحات عالية لنادي هايدوك سبليت، ولكن تم رفضه بحجة جسمه الضعيف الصغير جداً.

عدد هائل من الأطفال يتعرضون لهذه الصدمة، وييأسون سريعاً للتركيز على النجاحات بمجالات أخرى، ولكن مودريتش لم يستسلم.

البداية من دينامو





عمل لوكا بجد من أجل المحاولة مرة أخرى، وهذه المرة ذهب إلى نادي دينامو زغرب، والذي اقتنع المسؤولين به بقدراته.

أظهر الكرواتي الصغير مهاراته بشكل أكبر ونجح في إثبات جودته، مع استمرار التحفظات على طوله وبنيته الجسمانية.

نقطة التحول في مسيرته كانت فترة الإعارة بنادي زرينسكي موستار، حيث نضج كثيراً هناك، ليظهر للمرة الأولى مع دينامو في 2005.

فاز بـ3 بطولات دوري كما حصل على اللاعب العام في 2007، ليلفت جميع الأنظار تجاهه كأحد أبرز المواهب الأوروبية.

الوصول للعالمية

انتقل لتوتنهام في 2008 وقاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 50 سنة، وصعد لربع النهائي في 2011.

مرت الأيام وواصل مودريتش إبداعاته لينضم لريال مدريد في موسم 2011/2012 مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.

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النجم الكرواتي سطع نجمه بشكل أكبر مع النادي الإسباني، وحصد معه العديد من البطولات المحلية والقارية.

ولا يوجد أفضل من عام 2018 الذي فاز فيه مودريتش بدوري أبطال أوروبا، وتأهل لنهائي كأس العالم، وحصل على الكرة الذهبية ليحصد ثمار صبره على البدايات الصعبة.