"أريد هذا الأمر" .. مورينيو يعلق على قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

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قدّم جوزيه مورينيو تقييماً صريحاً للمباراة المرتقبة في الليجا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. واعترف مدرب ريال مدريد بأنه يفضّل بشكل مثالي خسارة كلا منافسيه على اللقب في نهاية هذا الأسبوع، في الوقت الذي يُعدّ فيه فريقه لرحلة صعبة إلى فالنسيا.

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مورينيو يترقّب تعثّر المنافسين

يترقّب مورينيو بشغف نهاية أسبوع حاسمة في سباق لقب الليجا. يحلّ فريقه ضيفًا على ملعب مستايا لمواجهة فالنسيا مساء السبت، وهو يسعى للحفاظ على مستواه المحلي المميز. ومع ذلك، فإن قدرًا كبيرًا من الاهتمام في العاصمة الإسبانية منصبّ بالفعل على قمة كبرى في مكان آخر.

يستعد أتلتيكو وبرشلونة لمواجهة ستكون لها تداعيات كبيرة على صدارة الترتيب. ومع صراع ريال مدريد مع كلا الناديين على الزعامة المحلية، يدرك مورينيو أن نهاية الأسبوع هذه تمثّل فرصة كبيرة. فالفوز لفريقه مقترنًا بتعثّر منافسيه سيشكّل نهاية أسبوع مثالية.

حكم قاسٍ على قمة اللقب

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في مدينة ريال مدريد الرياضية، سُئل مورينيو عن رأيه في هذه المواجهة الضخمة. وكعادته، قدّم المدرب البرتغالي ردًّا صريحًا ببراعة بشأن أكبر منافسَيْه. واعترف بأن السيناريو المثالي بالنسبة له في هذه المباراة المنتظرة بشدة مستحيل التحقق تمامًا.

وقال مورينيو عبر الموقع الرسمي للنادي: «أودّ أن يخسر كلاهما. هذا غير ممكن. الأمر سهل جدًّا بالنسبة لي لأن أحدهما سيفقد نقاطًا. الأسبوع الماضي فزنا جميعًا، لكن في نهاية هذا الأسبوع نعلم أن أحدهما أو كليهما سيفقد نقاطًا. بصراحة، لا يهمّني».

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مدريد يبحث عن مزيد من الثبات

وبينما يراقب مورينيو منافسيه، يبقى مركّزًا تمامًا على تطوير فريقه. فقد اعتاد ريال مدريد مؤخرًا على تحقيق عودة درامية في المباريات، لكن مدربه يريد أن يرى قدرًا أكبر من السيطرة. وأشار مورينيو إلى الفوز الكاسح 3-0 على راسينج سانتاندير باعتباره المعيار الدقيق لفريقه.

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وأضاف مورينيو: «من الأفضل ألّا نضطر إلى العودة من الخلف، الأفضل أن يكون الأمر كما في سانتاندير، 0-3، وكان بإمكاننا تسجيل أربعة أو خمسة أهداف بحلول الشوط الأول. العودة من الخلف تعني أمورًا إيجابية كثيرة لكن أيضًا بعض السلبيات. الإيجابيات هي الإيمان، والمجموعة، والصداقة، والانفتاح على المواقف الخطرة، ودكّة بدلاء قوية، وتحفيز الجماعة، ومعرفة القميص الذي ترتديه.

«لكن لها جانبها السلبي أيضًا، وعلينا أن نعمل عليه، بأن نجد مزيدًا من الثبات في بدء المباريات بشكل جيد، كما في سانتاندير وفي جميع مبارياتنا على أرضنا تقريبًا. هناك الكثير مما يجب القيام به».

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اختبار ضخم ينتظر في مستايا

وقبل أن ينشغل مورينيو بنتيجة المباراة بين أتلتيكو وبرشلونة، يتعيّن على لاعبيه التعامل مع مهمتهم الخاصة. فريق ريال مدريد يواجه رحلة خارجية صعبة للغاية أمام فالنسيا. فحصد النقاط الثلاث في مستايا ليس مهمة سهلة أبدًا لأي فريق زائر في الليجا.

وإذا تمكّن مدريد من بداية قوية وتجنّب التأخر في النتيجة، فسيضع أقصى ضغط على أقرب منافسيه على اللقب. والفوز في فالنسيا سيهيّئ المشهد بشكل مثالي حتى قبل أن ينزل أتلتيكو وبرشلونة إلى أرض الملعب.