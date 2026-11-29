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ردّ جوزيه مورينيو على الأحاديث عن وجود شرخ داخل فريقه، عقب الخسارة الأولى لريال مدريد على أرضه هذا الموسم أمام ألافيس. ودافع المدرب البرتغالي عن قراراته التكتيكية، ونفى التقارير التي تحدثت عن توتر يتعلق بفينيسيوس جونيور وأردا جولر، بعد ليلة محبطة في ملعب سانتياجو برنابيو.

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مورينيو يغلق ملف صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس

ظهر مورينيو بنبرة متحدية عقب تعثر ريال مدريد غير المتوقع على أرضه، إذ طالب وسائل الإعلام بالتركيز على النتيجة بدلًا من البحث عن صراعات داخلية. وعندما سُئل عن إطلاق جماهير سانتياجو برنابيو صافرات الاستهجان على فينيسيوس على ما يبدو، أو عن كون اللاعب البرازيلي هدفًا لغضب الجماهير حين أبقاه في الملعب، سارع مورينيو إلى نسف هذه الرواية. وأكد أن قصة الليلة هي الخسارة بحد ذاتها فحسب، وليست علاقة أي لاعب بعينه بالجماهير.

«شعوري أنه عندما يخسر ريال مدريد، فهذه هي القصة الكبرى»، هكذا صرّح المدرب، وفقًا لما نقلته صحيفة AS. «لديكم ما تتحدثون عنه حتى يوم الأربعاء على الأقل: ريال مدريد خسر، ومدريد لعب بشكل سيئ، والمدرب أخطأ في التبديلات… لستم بحاجة إلى اختلاق أن جولر غادر دون أن يلقي التحية، أو أنهم أطلقوا صافرات الاستهجان على فيني… يُبحث عن القصص عندما تسير الأمور على ما يرام لإضافة بعض الإثارة. لقد خسرنا، وهو موقف صعب للغاية بالنسبة لنا، وأنا متأكد من أن لديكم أشياء كثيرة لانتقادها والتعليق عليها. لا يمكن القول إن لاعبًا كان أفضل من الآخرين، ومن الواضح أن المدرب هو المسؤول، ولا توجد قصة أخرى».

تجاهل غضب جولر من استبداله

كما قلل المدرب السابق لتشيلسي من أي مخاوف بشأن ردة فعل جولر على استبداله، بعدما توجه اللاعب التركي الشاب مباشرة إلى دكة البدلاء عقب خروجه. وبدلًا من الاعتراض على الإحباط الظاهر، رحّب مورينيو بتلك اللحظة باعتبارها علامة إيجابية على طموح لاعب يتوق إلى البقاء في الملعب.

«أعتقد أن الأمر مثالي»، قال مورينيو. «يبدو لي مثاليًا موقف لاعب يريد اللعب وتم استبداله. يبدو لي ذلك طبيعيًا. وإذا أردتم صناعة قصة، فلديكم غدًا قصة بسيطة جدًا: خسارة مدريد. لا داعي للبحث عن قصص أخرى غير أن مدريد خسر».

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التضحية بالمهارة لاختراق التكتل الدفاعي لألافيس

وفي شرحه لتبديلاته في الشوط الثاني، أوضح مورينيو سبب اختياره سحب جولر مع إبقاء فينيسيوس في الملعب، رغم معاناة الفريق في فك شفرة دفاع ألافيس العنيد. وأشار إلى أن الضيوف لعبوا بتكتل دفاعي متأخر بخمسة مدافعين ، ما حدّ من فعالية اللاعبين المهاريين مثل جولر وبرناردو سيلفا. ورأى المدرب أن الحضور البدني لإسبي وسرعة فينيسيوس كانا أنسب لإحداث الاختراق في الثلث الأخير المزدحم.

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«كنا نلعب أمام فريق تكتّل في الدفاع. فريق لم يكن يتناقل الكرة عندما يستعيدها. لم تكن نيته الاستحواذ، بل لعب تمريرات مباشرة إلى مهاجميه وشن هجمات مرتدة عبر جناحيه»، هكذا أوضح مورينيو.

«افتقدنا الحضور داخل منطقة الجزاء، واعتقدت أن إسبي سيكون حلًا أمام فريق قدّم لنا أسلوب لعب مختلفًا عن الفرق الأخرى التي جاءت إلى هنا. خمسة في الخلف، وثلاثة في الأمام، والجميع متماسك. برناردو وأردا لاعبان متشابهان، كما قلت في مباريات سابقة؛ كلاهما لاعب كرة قدم بامتياز، ويحبان التحكم في الكرة وتدويرها، لكن الفريق لم يكن يجد المساحات وافتقد الحضور داخل منطقة الجزاء».

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ريال مدريد الجريح أمام رحلة صعبة إلى سوسيداد

سيكون ريال مدريد تواقًا إلى طي صفحة الخسارة المحبطة أمام ألافيس نهائيًا، حين يحل ضيفًا في مواجهة صعبة أمام ريال سوسيداد. ومع إهدار نقاط ثمينة بالفعل، يقع الضغط بالكامل على الفريق الضيف لتقديم رد فوري وإعادة موسمه سريعًا إلى المسار الصحيح خارج أرضه.

ومورينيو، الذي لم يكن يومًا ممن يتهربون من الأضواء، تحمّل المسؤولية كاملة عن هذه الانتكاسة الأخيرة، مشددًا على ضرورة أن يعيد لاعبوه تركيزهم سريعًا إلى ملعب التدريب. واختتم مورينيو قائلًا: «المسؤولية والقرارات تقع على عاتقي. لقد خسرنا نقاطًا لم يكن بوسعنا تحمّل خسارتها، لكن الحياة تستمر، وغدًا موعدنا مع العمل».