أموال توتنهام تؤجل انتقال بوتشيتينو لبايرن ميونخ

المدرب الأرجنتيني قد يبقى بدون عمل حتى الصيف القادم

وضع نادي بايرن ميونخ الألماني، المدرب ماوريسيو بوتشيتينو كهدف رئيسي له بمنصب المدير الفني للفريق.

بوتشيتينو رحل الثلاثاء الماضي عن توتنهام، بعدما قرر النادي الإنجليزي التخلي عن خدماته وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو.

شبكة "سكاي" الألمانية، أكدت أن بايرن لم يتصل بالأرجنتيني حتى الآن، لكنه يعتبره المرشح الأول للمنصب.

صاحب الـ47 سنة لديه بند تعويض بعقده مع توتنهام بـ12.5 مليون جنيه إسترليني يتم دفعهم على أقساط.

ويشترط هذا البند عدم تعيين بوتشيتينو بأي وظيفة جديدة من 3 إلى 6 أشهر، وإلا سيتم التوقف عن دفع هذه المبالغ من ناديه السابق.

وهو ما قد يدفع الأرجنتيني للبقاء بدون عمل حتى نهاية الموسم الحالي، والاتفاق مع فريقه الجديد في صيف عام 2020.

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وأوضحت "سكاي" أن ريال مدريد هو الآخر يترقب موقف بوتشيتينو، مع احتمالية التفاوض معه بحالة فشل زين الدين زيدان في تلبية مطالب إدارة النادي.

وعلى الجانب الآخر يبدو السيناريو الأقرب لبايرن، هو استمرار مدربه المؤقت هانز فليك، والاتفاق مع بوتشيتينو بعد نهاية الموسم.

ويضع البافاري العديد من الأهداف الأخرى أمامه، أبرزها توماس توخيل وإيريك تين هاج وماسيميليانو أليجري.