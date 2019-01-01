مودريتش يوجه ضربة قوية لزيدان قبل مواجهة ليفانتي

الإصابات تمثل صداعاً للمدرب الفرنسي منذ بداية الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أضاف لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، أزمة جديدة لصفوف الفريق قبل عودة منافسات الدوري الإسباني.

المدرب زين الدين زيدان عانى من إصابات متكررة لنجوم الفريق ببداية الموسم، مما جعله عاجزاً عن اللعب بكامل قوته الضاربة.

الموقع الرسمي لريال كشف عن انضمام مودريتش لقائمة الغائبين، لمعاناته من مشكلة عضلية في فخذه الأيمن.

وقال ريال:"بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على مودريتش، تبين تعرضه للإصابة في ساقه الأيمن، سنواصل تقييم حالته الفترة القادمة".

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية فإن مدة غياب الدولي الكرواتي تصل إلى أسبوعين بأقصى تقدير.

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وتأتي هذه الأنباء كضربة جديدة لزيدان، قبل مباراة الفريق المقبلة أمام ليفانتي يوم السبت بجولة جديدة من الليجا.

مودريتش ينضم بذلك لمصابي ريال، وأبرزهم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، براهيم دياز وماركو أسينسيو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.