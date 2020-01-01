ريال مدريد مهتم بعوار، وزيدان يتواصل معه بشكل شخصي

تفاصيل مثيرة لجماهير ريال مدريد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي حسام عوار نجم فريق ليون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن المدير الفني للنادي الملكي أعرب عن إعجابه الكبير باللاعب الشاب.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان نجح في إيصال رغبته لعوار بالحصول على خدماته في صفوف ريال مدريد، ورجحت أن يكون قد تواصل مع اللاعب بشكل شخصي.

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بالرغم من ذلك أكدت على صعوبة إتمام الصفقة في الصيف الجاري، في ظل تبقي فترة قليلة للغاية في سوق الانتقالات لحسم كل شيء.

وترفض إدارة ريال مدريد بحسب ما أكدت تقارير عديدة أن تدخل سوق الانتقالات الصيفي الجاري بشراء أي لاعب في ظل الأزمة المالية الحالية ورغبتهم في ضم كيليان مبابي في الصيف المقبل.

ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد المهتم بضم اللاعب، حيث ذكر ليكيب نفسها قبل ساعات أن باريس سان جيرمان هو الآن يسعى للحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن آرسنال في محادثات متقدمة مع النادي واللاعب من أجل الحصول على خدماته في الصيف الجاري، لكن ليون يرفض التفريط فيه بأقل من 50 مليون يورو.