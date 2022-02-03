ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات طريد آرسنال

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع ويليام ساليبا لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط صراع مع نادي إنتر.

وخرج اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، من حسابات الجهاز الفني للفريق اللندني، ويشارك في الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع مارسيليا الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإنجليزية، فإن ساليبا يستهدف العودة إلى آرسنال، بنهاية إعارته إلى مارسيليا وإكمال عقده مع الفريق الإنجليزي الذي ينتهي في صيف 2024.

وتألق ساليبا مع مارسيليا هذا الموسم وخطف الأنظار، وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه أصبح هدفًا لريال مدريد لتعزيز الجانب الدفاعي في الموسم المقبل.

وتريد إدارة ريال مدريد تدعيم الجانب الدفاعي للفريق، خاصة أنها لم تتعاقد مع أي مدافعين إلا دافيد ألابا في الصيف الماضي، بعد رحيل الثنائي رافاييل فاران وسيرخيو راموس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الملكي سيواجه صعوبة إن أراد التوقيع مع اللاعب الفرنسي، فإدارة إنتر الإيطالي بدورها تسعى للتعاقد معه وستدخل في مفاوضات مع آرسنال لحسم الصفقة.

جدير بالذكر أن ساليبا هذا الموسم شارك مع مارسيليا في 29 مباراة بكافة المسابقات، ويحتل مع فريقه المركز الثالث في سلم الترتيب.