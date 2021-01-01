مستقبل زيدان في مهب الريح .. فرنسا تترقب ويوفنتوس يستعد للتحرك

هل يعود الفرنسي إلى يوفنتوس ولكن كمدرب؟

تستمر التكهنات حول مصير المدرب زين الدين زيدان، بسبب عدم توقيعه على عقد جديد مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى الآن.

العقد الحالي للمدرب الفرنسي ينتهي في يونيو 2022، وسط غموض كبير حول موقفه من الاستمرار مع الفريق على المدى البعيد.

زيدان نفسه تجاهل الرد بشكل صريح أكثر من مرة، حيث قال مؤخرًا:"أنا لا أنظر أبعد لما أقوم به كل يوم ولا أخطط لأي شيء".

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن الضغوط تزداد مع مرور الوقت، بوجود اهتمام كبير بالحصول على خدمات زيدان.

المنتخب الفرنسي يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع زيدان، وهو ما تحدث عنه مؤخرًا نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي، والذي أكد أن مدرب ريال مدريد هو الأقرب لتدريب الديوك في حالة رحيل ديدييه ديشان.

يوفنتوس كذلك يترقب الموقف من بعيد، حيث يعيش النادي لحظات معقدة مع المدرب أندريا بيرلو بعد اقترابه من خسارة الدوري الإيطالي وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

إدارة ريال قد تفكر جديًا في رحيل زيدان في حالة إصراره على عدم التجديد، بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم، ووجود بعض الجدل حول عدم منحه الفرصة للاعبين الشباب مثل مارتين أوديجارد ولوكا يوفيتش.

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راؤول جونزاليس نجم الفريق السابق ومدرب الفريق الثاني يأتي على قائمة المرشحين لخلافته، وكذلك يواخيم لوف الذي أعلن رحيله عن منتخب ألمانيا بعد انتهاء بطولة يورو 2021.

وتظل الأولوية الحالية لإدارة ريال رؤية موقف زيدان من التجديد، وما سيقوم به الفريق هذا الموسم، حيث يقدر رئيس النادي فلورنتينو بيريز كل ما يقوم به المدرب الفرنسي من أجل ريال مدريد، ويحترمه بشكل كبير بعد عودته للفريق في فترة صعبة في 2019 لإنقاذ الفريق من الانهيار.