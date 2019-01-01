ريال مدريد مستعد لدفع 70 مليون يورو لضم موهبة شابة

رغبة بيريز في ضم المواهب الشابة لن تتوقف

وافق نادي ريال مدريد الإسباني على دفع مبلغ 70 مليون يورو للتعاقد مع رانيير خيسوس، لاعب فلامنجو البرازيلي صاحب الـ 17 عامًا.

ريال مدريد تعاقد مع فينيسيوس جونيور من فلامنجو في مايو 2017 قبل أن ينضم في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ فلامنجو لن يوافق على بيع خيسوس بأقل من 70 مليون يورو مما دفع باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عنه.

وأوضحت الصحيفة أنّ ليفربول يتفاوض أيضًا مع اللاعب لأجل التعاقد مع صاحب الـ 17 عامًا.

الصحيفة أكدت أنّ ريال مدريد لا يمانع ضم اللاعب وخاصة وأنّ فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، يفضل جلب المواهب من البرازيل.

جدير بالذكر أنّ النادي الملكي جلب رودريجو من سانتوس البرازيلي وسوف ينضم للفريق في مطلع الموسم المقبل.