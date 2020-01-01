ريال مدريد متهم بعدم الاحترام بسبب الفوز 31 - 0

لا يحترمون الخصوم؟

تلقى ريال مدريد انتقادات لاذعة بسبب فوز فريق الناشئين "تحت 9 سنوات" على فريق فيافيردي سان أندريس مساء أمس السبت بنتيجة 31 هدفًا مقابل لا شيء.

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد رفض نشر نتيجة المباراة على حساباته الرسمية بعد نهاياتها احترامًا لمشاعر الخصم ولاعبيه.

ولكن على الرغم من ذلك فإن النتيجة الكارثية جعلت ريال مدريد يتلقى انتقادات واسعة بسبب شعور الفريق الخصم أن النادي الملكي لم يحترم الفريق بهذه الخسارة الكارثية.

المزيد من الفرق

وأصدر نادي فيافيردي بيانًا رسميًا أعلن فيه أنهم يرفضون مثل هذه التصرفات من قبل الأندية الكبيرة والتي تبرز عدم الاحترام للأندية الأخرى بمثل هذه النتائج الكبرى.

وجاء في البيان: “نريد أن نعلن عن شعورنا بالغضب مما حدث في المباراة وذلك أولاً وقبل أي شيء، يجب أن تقوم الأندية الكبيرة بوضع استراتيجيات من أجل تجنب مثل هذه النتائج الكاسحة في المباريات”.

— SAD Villaverde (@SADvillaverde) December 12, 2020

وأضاف النادي في بيانه: “على الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن يعيد هيكلة جميع الأندية فيما يخص الفئات السنية خلال الفترة المقبلة من أجل القضاء على هذه الفوارق العملاقة.

ميسي ومبابي ونيمار، ثلاثية ممكنة في باريس سان جيرمان أم أحلام أتلفها الهوى؟

ولكن صحيفة ماركا والتي تنتمي إلى العاصمة الإسبانية مدريد رأت أن عدم نشر حسابات ريال مدريد الرسمية لنتيجة المباراة دليل على احترامهم للخصم.